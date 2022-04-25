"Шахтер" одержал волевую победу над турецким клубом

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"Шахтер" одержал волевую победу над турецким клубом

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

Донецкий "Шахтер" в товарищеском матче обыграл турецкий "Антальяспор" со счетом 2:1.

Победу украинскому клубу принесли голы Манора Соломона и Дмитрия Топалова. В составе турецкого клуба отличился Мустафа Эрдилман.

"Антальяспор" — "Шахтер" - 1:2 (1:1)
Голы: Эрдилман, 8 — 1:0, Соломон, 21 - 1:1, Топалов, 76 - 1:2

Стартовый состав "Шахтера": Трубин – Конопля, Бондарь, Марлон, Матвиенко, Ракицкий – Степаненко, Бондаренко, Судаков – Соломон, Мудрик

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