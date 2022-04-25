"Шахтер" одержал волевую победу над турецким клубом
Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен
Донецкий "Шахтер" в товарищеском матче обыграл турецкий "Антальяспор" со счетом 2:1.
Победу украинскому клубу принесли голы Манора Соломона и Дмитрия Топалова. В составе турецкого клуба отличился Мустафа Эрдилман.
"Антальяспор" — "Шахтер" - 1:2 (1:1)
Голы: Эрдилман, 8 — 1:0, Соломон, 21 - 1:1, Топалов, 76 - 1:2
Стартовый состав "Шахтера": Трубин – Конопля, Бондарь, Марлон, Матвиенко, Ракицкий – Степаненко, Бондаренко, Судаков – Соломон, Мудрик
Не пропустите: Комментатор Генич выиграл спор у Дзюбы. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 25 апреля
-
Расписание первых матчей 1/2 финала Лиги конференций
-
Расписание первых матчей 1/2 финала Лиги Европы
-
Расписание первых матчей 1/2 финала Лиги чемпионов
-
Феерия "Ман Сити", победа "Ливерпуля", неудача "МЮ": результаты 34-го тура АПЛ
-
"Кристал Пэлас" и "Лидс" сыграли вничью в АПЛ
-
Успехи "Ювентуса", "Интера" и "Милана": результаты 34-го тура Серии А
-
"Ювентус" вырвал победу над "Сассуоло"
-
Мостовой назвал причину доминирования "Зенита" в РПЛ
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на таланта "Барселоны"
-
"Шахтер" одержал волевую победу над турецким клубом
-
Судья Зиберт признал ошибку в пользу "Баварии" в чемпионском матче с Дортмундом
-
"Барселона" определилась с трансферными планами на лето
-
"Порту" потерпел первое поражение в чемпионате Португалии
-
1
ПСЖ нашел новый аргумент для Мбаппе, чтобы он остался в клубе
-
Уткин ярко высказался о возможном участии "Спартака" в переходных матчах
-
Успехи "Зенита" и ЦСКА, провал "Спартака": результаты 26-го тура РПЛ
-
"Бенфика" уничтожила "Ред Булл Зальцбург" в финале Юношеской лиги УЕФА
-
"Зенит" уверенно обыграл "Краснодар" в 26-м туре РПЛ
-
Комментатор Генич выиграл спор у Дзюбы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24