"Шахтер" одержал волевую победу над "Зарей"

В матче 8-го тура чемпионата Украины "Шахтер" на своем поле победил "Зарю". Счет открыл игрок гостей Артем Громов, но затем мячи влетели только в сетку ворот "Зари". Голами отметились "горняки" Сергей Кривцов и Бернард, еще один мяч на счету Евгения Опанасенко, который поразил собственные ворота.

"Шахтер" (Донецк) - "Заря" (Луганск) - 3:1 (1:1)

Голы: Громов, 12 - 0:1, Кривцов, 32 - 1:1, Опанасенко, 69 (автогол) - 2:1, Бернард, 89 - 3:1

"Шахтер": Пятов, Ордец, Исмаили, Срна, Кривцов (Степаненко, 61), Бернард, Патрик (Хочолава, 65), Коваленко, Фред, Дентиньо (Тайсон, 68), Феррейра

"Заря": Лунин, Сухоцкий, Опанасенко, Прийма (Сваток, 7), Чечер, Гордиенко, Караваев, Андриевский, Громов (Лунев, 77), Бабенко, Юри

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