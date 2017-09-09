"Шахтер" одержал волевую победу над "Зарей"
В матче 8-го тура чемпионата Украины "Шахтер" на своем поле победил "Зарю". Счет открыл игрок гостей Артем Громов, но затем мячи влетели только в сетку ворот "Зари". Голами отметились "горняки" Сергей Кривцов и Бернард, еще один мяч на счету Евгения Опанасенко, который поразил собственные ворота.
"Шахтер" (Донецк) - "Заря" (Луганск) - 3:1 (1:1)
Голы: Громов, 12 - 0:1, Кривцов, 32 - 1:1, Опанасенко, 69 (автогол) - 2:1, Бернард, 89 - 3:1
"Шахтер": Пятов, Ордец, Исмаили, Срна, Кривцов (Степаненко, 61), Бернард, Патрик (Хочолава, 65), Коваленко, Фред, Дентиньо (Тайсон, 68), Феррейра
"Заря": Лунин, Сухоцкий, Опанасенко, Прийма (Сваток, 7), Чечер, Гордиенко, Караваев, Андриевский, Громов (Лунев, 77), Бабенко, Юри
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|8
|21
|2
|Ворскла
|8
|17
|3
|Динамо Киев
|6
|16
|4
|Олимпик Донецк
|8
|13
|5
|Верес Ровно
|7
|9
|6
|Мариуполь
|6
|8
|7
|Заря Луганск
|8
|8
|8
|Звезда Кропивницкий
|7
|8
|9
|Сталь Каменское
|7
|6
|10
|Карпаты Львов
|7
|6
|11
|Александрия
|7
|4
|12
|Черноморец Одесса
|7
|1