"Шахтер" одержал восьмую победу подряд на старте чемпионата Украины

Теги шахтер донецкдесна чернигов

"Шахтер" одержал восьмую победу подряд на старте чемпионата Украины

В матче 8-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" на выезде обыграл черниговскую "Десну" со счетом 1:0. Победу "горнякам" принес гол Марлоса в середине первого тайма.

Таким образом, "Шахтер" продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, одержав восемь побед в восьми матчах. Отрыв донецкого клуба от ближайшего преследователя увеличился до 10 очков.

"Десна" — "Шахтер" - 0:1 (0:1)
Голы: Марлос, 23

"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Тете (Соломон, 72), Марлос, Маркос (Алан Патрик, 56), Тайсон, Мораес.

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2 Десна Чернигов Десна Чернигов 6 11
3 Заря Луганск Заря Луганск 5 10
4 Александрия Александрия 6 9
5 Dnipro-1 Dnipro-1 6 8
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7 Динамо Киев Динамо Киев 4 7
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