"Шахтер" одержал восьмую победу подряд на старте чемпионата Украины
В матче 8-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" на выезде обыграл черниговскую "Десну" со счетом 1:0. Победу "горнякам" принес гол Марлоса в середине первого тайма.
Таким образом, "Шахтер" продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, одержав восемь побед в восьми матчах. Отрыв донецкого клуба от ближайшего преследователя увеличился до 10 очков.
"Десна" — "Шахтер" - 0:1 (0:1)
Голы: Марлос, 23
"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Тете (Соломон, 72), Марлос, Маркос (Алан Патрик, 56), Тайсон, Мораес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|5
|15
|2
|Десна Чернигов
|6
|11
|3
|Заря Луганск
|5
|10
|4
|Александрия
|6
|9
|5
|Dnipro-1
|6
|8
|6
|Ворскла
|6
|7
|7
|Динамо Киев
|4
|7
|8
|Колос Ковалёвка
|6
|7
|9
|Львов
|5
|6
|10
|Карпаты Львов
|6
|5
|11
|Мариуполь
|4
|4
|12
|Олимпик Донецк
|5
|1