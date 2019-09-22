"Шахтер" одержал восьмую победу подряд на старте чемпионата Украины

В матче 8-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" на выезде обыграл черниговскую "Десну" со счетом 1:0. Победу "горнякам" принес гол Марлоса в середине первого тайма.

Таким образом, "Шахтер" продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, одержав восемь побед в восьми матчах. Отрыв донецкого клуба от ближайшего преследователя увеличился до 10 очков.

"Десна" — "Шахтер" - 0:1 (0:1)

Голы: Марлос, 23

"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Тете (Соломон, 72), Марлос, Маркос (Алан Патрик, 56), Тайсон, Мораес.

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