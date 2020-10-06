"Шахтер" огласил заявку на Лигу чемпионов

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"Шахтер" огласил заявку на Лигу чемпионов

Пресс-служба донецкого "Шахтера" назвала заявку команды в Лигу Чемпионов сезона-2020/2021. 

В заявочный список "горняков" попали 29 футболистов. В групповом этапе Лиги Чемпионов "Шахтер" сыграет с мадридским "Реалом", миланским "Интером" и менхенгладбахской "Боруссией".

Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Евгений Гриценко, Анатолий Трубин

Защитники: Додо, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Виктор Корниенко, Николай Матвиенко, Исмаили, Витао, Валерий Бондарь

Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Владислав Вакула, Майкон, Маркиньос Сиприано, Сергей Болбат, Георгий Судаков, Евгений Коноплянка, Фернандо

Нападающий: Жуниор Мораес

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