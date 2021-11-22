"Шахтер" огласил заявку на матч с "Интером" в Лиге чемпионов
Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен
Тренерский штаб донецкого "Шахтера" во главе с Роберто Де Дзерби огласил заявку команды на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с миланским "Интером".
Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин.
Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Корниенко, Бондарь.
Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркус, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Педриньо, Коноплянка.
Нападающие: Сикан, Фернандо.
Матч "Интер" — "Шахтер" состоится 24 ноября. Начало встречи - в 20:45 мск.
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