"Шахтер" огласил заявку на матч с "Интером" в Лиге чемпионов

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"Шахтер" огласил заявку на матч с "Интером" в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен

Тренерский штаб донецкого "Шахтера" во главе с Роберто Де Дзерби огласил заявку команды на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с миланским "Интером".

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин.

Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Корниенко, Бондарь.

Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркус, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Педриньо, Коноплянка.

Нападающие: Сикан, Фернандо.

Матч "Интер" — "Шахтер" состоится 24 ноября. Начало встречи - в 20:45 мск.  

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