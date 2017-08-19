"Шахтёр" - "Олимпик" - 2:0, "Черноморец" - "Верес" - 0:1 (обзоры)

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"Шахтёр" - "Олимпик" - 2:0, "Черноморец" - "Верес" - 0:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей шестого тура чемпионата Украины.

"Шахтёр" - "Олимпик" - 2:0 

"Черноморец" - "Верес" - 0:1

Не пропустите: "Шахтёр" сильнее "Олимпика", "Черноморец" проиграл "Вересу". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 6 15
2 Динамо Киев 5 13
3 Олимпик Донецк 6 11
4 Ворскла 5 10
5 Верес Ровно 6 9
6 Мариуполь 5 8
7 Сталь Каменское 5 6
8 Заря Луганск 5 5
9 Карпаты Львов 5 4
10 Александрия 5 3
11 Звезда Кропивницкий 5 2
12 Черноморец Одесса 6 1
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