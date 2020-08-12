"Шахтер" опередил "Челси" и поднялся на 14-е место в рейтинге клубов УЕФА

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"Шахтер" опередил "Челси" и поднялся на 14-е место в рейтинге клубов УЕФА

Донецкий "Шахтер" вышел на 14-е место в рейтинге УЕФА. Благодаря выходу в полуфинал Лиги Европы донецкий клуб опередил лондонский "Челси".

Топ-15 клубов в рейтинге УЕФА выглядит следующим образом:

1. "Реал" (Испания) - 134 балла
2. "Барселона" (Испания) - 127
3-4. "Бавария" (Германия) - 126
3-4. "Атлетико" (Испания) - 126
5. "Ювентус" (Италия) - 117
6. "Манчестер Сити" (Англия) - 115
7. ПСЖ (Франция) - 105
8-9. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 99
8-9. "Ливерпуль" (Англия) - 99
10. "Севилья" (Испания) - 96
11. "Арсенал" (Англия) - 91
12-13. "Боруссия" Дортмунд (Германия) - 85
12-13. "Тоттенхэм" (Англия) - 85
14. "Шахтер" (Украина) - 84
15. "Челси" (Англия) - 83
...
22. "Зенит" (Россия) - 64
33. ЦСКА (Россия) - 44
45. "Краснодар" (Россия) - 35,5
50. "Локомотив" (Россия) - 33
84. "Спартак" (Россия) - 18,5
116. "Ростов" (Россия) - 12
134. "Рубин" (Россия) - 5

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5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
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9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
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