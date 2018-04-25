"Шахтёр" определил первого кандидата на замену Фонсеке

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"Шахтёр" определил первого кандидата на замену Фонсеке

"Шахтёр" определил первого кандидата на замену главному тренеру команды Паулу Фонсеке.

По информации источника, ближайшим летом "горняков" может возглавить наставник ПАОК Рэзван Луческу.

Стоит отметить, что 49-летний специалист является сыном Мирчи Луческу, который тренировал "Шахтёр" с 2004 по 2016 год.

Что касается Фонсеки, то его контракт с клубом истекает по окончании сезона и стороны пока не могут договориться о его продлении.

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