"Шахтёр" определился с приоритетной кандидатурой на замену Фонсеке

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"Шахтёр" определился с приоритетной кандидатурой на замену Фонсеке

"Шахтёр" ищет нового главного тренера в связи со скорым уходом с этого поста Паулу Фонсеки.

По информации Marca, "горняков" может возглавить Кике Сетьен. На данный момент кандидатура испанца считается приоритетной для украинского клуба.

60-летний специалист недавно покинул "Бетис" и сейчас является свободным агентом.

Что касается Фонсеки, то он покидает "Шахтёр" ради "Ромы".

Не пропустите: "Шахтёр" может заменить Фонсеку бывшим ассистентом Луческу. | http://soccernews.ru
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