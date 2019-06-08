"Шахтёр" определился с приоритетной кандидатурой на замену Фонсеке
"Шахтёр" ищет нового главного тренера в связи со скорым уходом с этого поста Паулу Фонсеки.
По информации Marca, "горняков" может возглавить Кике Сетьен. На данный момент кандидатура испанца считается приоритетной для украинского клуба.
60-летний специалист недавно покинул "Бетис" и сейчас является свободным агентом.
Что касается Фонсеки, то он покидает "Шахтёр" ради "Ромы".
Не пропустите: "Шахтёр" может заменить Фонсеку бывшим ассистентом Луческу. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
2
Лопырёва - о "Золотом мяче": "В этом году никто даже близко не стоит с Месси"
-
Сборная Черногории осталась без тренера из-за политического скандала
-
"Милан" летом обновит полузащиту
-
ПСЖ контактирует с агентом Коутиньо
-
"Шахтёр" определился с приоритетной кандидатурой на замену Фонсеке
-
"Наполи" и "Интер" могут обменяться нападающими
-
Глушаков готов пойти на понижение зарплаты в 2,5 раза
-
"РБ Лейпциг" лидирует в гонке за Бускетсом
-
В России появится служба по профилактике и мониторингу договорных матчей
-
"Манчестер Юнайтед" нашёл в "Тоттенхэме" замену Матичу
-
12
Бэйл озвучил руководству "Реала" решение о своём будущем
-
2
Неймар прибыл в полицейский участок на инвалидной коляске
-
Сборная России выбрала игровую форму на матч с Сан-Марино
-
1
Буффон близок к возвращению в "Парму"
-
"Рома" интересуется форвардом "Милана"
-
Дракслер отказал родному клубу
-
"Атлетико" планирует купить трёх защитников
-
Бакайоко определился со своим будущим
-
Российским клубам предрекли непопадание в новую Лигу Чемпионов
-
3
Зинченко поцеловал журналистку после разгрома Сербии (+ фото красотки)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ворскла
|32
|42
|2
|Десна Чернигов
|32
|41
|3
|Олимпик Донецк
|32
|34
|4
|Карпаты Львов
|32
|33
|5
|Черноморец Одесса
|32
|31
|6
|Арсенал Киев
|32
|26