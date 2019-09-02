"Шахтёр" определился с заменой для Тайсона
"Шахтёр" нацелился на вингера "Шальке" Евгения Коноплянку, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
В 29-летнем футболисте "горняки" видят замену для Тайсона, который попросил отпустить его в "Рому".
Переговоры о трансфере украинца находятся на продвинутой стадии.
Минувшим летом Коноплянка мог оказаться в "Бешикташе", но турецкий клуб в итоге отказался от сделки.
Не пропустите: "Сампдория" нацелилась на Коноплянку. | http://soccernews.ru
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