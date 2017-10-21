"Шахтёр" опроверг получение Марлосом бонуса за принятие украинского гражданства

Теги шахтер донецкмарлос

"Шахтёр" опроверг получение Марлосом бонуса за принятие украинского гражданства

"Шахтёр" опроверг информацию, согласно которой полузащитник "горняков" Марлос получил миллион долларов за согласие стать гражданином Украины.

"Информация о выплате какого-либо бонуса Марлосу за смену гражданства - ложная и совершенно не соответствует действительности. Своё решение Марлос принял по зову сердца. Это очень сильный футболист, который давно играет в Украине и любит нашу страну. Его выбор вызывает огромное уважение в клубе и коллег по команде. С момента подписания контракта никаких дополнений и изменений не было" - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, что 29-летний Марлос выступает за "Шахтёр" с 2014 года, ранее он с 2012 по 2014 год защищал цвета харьковского "Металлиста". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

С Днем Рождения, Арсен Венгер! "Арсенал" результативно обыгрывает "Эвертон"

С Днем Рождения, Арсен Венгер! "Арсенал" результативно обыгрывает "Эвертон"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 12 31
2 Динамо Киев 11 24
3 Олимпик Донецк 13 23
4 Ворскла 13 21
5 Верес Ровно 13 19
6 Мариуполь 11 16
7 Заря Луганск 12 14
8 Карпаты Львов 13 12
9 Александрия 13 10
10 Звезда Кропивницкий 13 10
11 Черноморец Одесса 13 10
12 Сталь Каменское 13 9
Полная таблица

топ-5 тегов