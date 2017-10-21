"Шахтёр" опроверг получение Марлосом бонуса за принятие украинского гражданства

"Шахтёр" опроверг информацию, согласно которой полузащитник "горняков" Марлос получил миллион долларов за согласие стать гражданином Украины.

"Информация о выплате какого-либо бонуса Марлосу за смену гражданства - ложная и совершенно не соответствует действительности. Своё решение Марлос принял по зову сердца. Это очень сильный футболист, который давно играет в Украине и любит нашу страну. Его выбор вызывает огромное уважение в клубе и коллег по команде. С момента подписания контракта никаких дополнений и изменений не было" - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, что 29-летний Марлос выступает за "Шахтёр" с 2014 года, ранее он с 2012 по 2014 год защищал цвета харьковского "Металлиста". | http://soccernews.ru