"Шахтёр" опубликовал заявление об интересе "Зенита" к Ракицкому
Пресс-служба "Шахтёра" прокомментировала появившуюся в СМИ информацию касательно интереса питерского "Зенита" к защитнику Ярославу Ракицкому.
"Эта информация является обычными слухами, и клуб её не комментирует" - сообщили в пресс-службе "горняков".
Ранее сообщалось, что "Зенит" готов заплатить за футболиста порядка 10 миллионов евро.
29-летний Ракицкий в текущем сезоне сыграл за "Шахтёр" 16 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года. Трансферная стоимость центрбека оценивается в 7,5 миллионов евро.
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