"Шахтёр" опубликовал заявление об интересе "Зенита" к Ракицкому

Теги шахтер донецкярослав ракицкийзенит санкт-петербургтрансферы

"Шахтёр" опубликовал заявление об интересе "Зенита" к Ракицкому

Пресс-служба "Шахтёра" прокомментировала появившуюся в СМИ информацию касательно интереса питерского "Зенита" к защитнику Ярославу Ракицкому.

"Эта информация является обычными слухами, и клуб её не комментирует" - сообщили в пресс-службе "горняков".

Ранее сообщалось, что "Зенит" готов заплатить за футболиста порядка 10 миллионов евро.

29-летний Ракицкий в текущем сезоне сыграл за "Шахтёр" 16 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года. Трансферная стоимость центрбека оценивается в 7,5 миллионов евро.

Не пропустите: "Енисей" перехватил трансферную цель "Зенита". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с основным защитником

"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с основным защитником

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов