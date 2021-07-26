"Шахтер" отдал бразильца в аренду швейцарскому "Сьону"

Теги шахтер донецкфк сьонмаркиньострансферы

"Шахтер" отдал бразильца в аренду швейцарскому "Сьону"

Фото: инстаграм Маркиньоса Сиприано/Автор неизвестен

Бразильский защитник "Шахтера" Маркиньос Сиприано перешел в "Сьон", сообщается на официальном сайте украинского клуба.

Швейцарский клуб арендовал футболиста до лета 2022 года с правом последующего выкупа. 

22-летний Маркиньос выступает за "Шахтер" с 2018 года. Всего он провел за донецкий клуб 26 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Ранее играл за "Сан-Паулу". Двукратный чемпион Украины, обладатель Кубка Украины.

Не пропустите: "Шахтер" переиграл "Ингулец" в матче УПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Карпин высказался о будущем Дзюбы в сборной России

Карпин высказался о будущем Дзюбы в сборной России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов