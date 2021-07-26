"Шахтер" отдал бразильца в аренду швейцарскому "Сьону"
Фото: инстаграм Маркиньоса Сиприано/Автор неизвестен
Бразильский защитник "Шахтера" Маркиньос Сиприано перешел в "Сьон", сообщается на официальном сайте украинского клуба.
Швейцарский клуб арендовал футболиста до лета 2022 года с правом последующего выкупа.
22-летний Маркиньос выступает за "Шахтер" с 2018 года. Всего он провел за донецкий клуб 26 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Ранее играл за "Сан-Паулу". Двукратный чемпион Украины, обладатель Кубка Украины.
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