"Шахтер" отказал "Баварии" в продаже бразильского хавбека за 70 миллионов евро

Мюнхенская "Бавария" проявляла интерес к бразильскому полузащитнику донецкого "Шахтера" Тете, сообщает журналист Алекс Баге в своем Twitter.

По данным источника, немецкий клуб предлагал за футболиста 70 миллионов евро, но получил отказ. В "Шахтере" намерены выручить за игрока большую сумму. Интерес к бразильцу проявляют "Реал", "Милан", "Манчестер Сити", "Лестер" и "Ньюкасл".

В нынешнем сезоне 20-летний Тете провел за "Шахтер" 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2023 года.

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