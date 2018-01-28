"Шахтер" отказал "Манчестер Сити" в трансфере Фреда за 51 миллион евро

"Манчестер Сити" не оставляет попыток приобрести бразильского полузащитника "Шахтера" Фреда Родригеса, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям издания, английский клуб предлагал за футболиста 51 миллион евро, но получил отказ. "Горняки" хотят получить за хавбека не менее 57 миллионов.

Возможно, "горожане" в ближайшее время сделают новое предложение по трансферу 24-летнего Фреда.

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