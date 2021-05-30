"Шахтер" отказался от покупки Жереми Бога

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"Шахтер" отказался от покупки Жереми БогаФото: инстаграм Бога/Автор неизвестен

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, "Шахтер" не будет покупать полузащитника "Сассуоло» Жереми Бога. 

По информации источника, украинский клуб посчитал игрока слишком дорогим. "Сассуоло" отпустит своего футболиста не менее чем за 40 миллионов евро. Контракт 24-летнего футболиста с итальянским клубом рассчитан до лета 2022 года. Игроком также интересуется "Аталанта".

В прошедшем сезоне Серии А Бога провел 27 матчей, забил четыре гола и отдал две голевые передачи.

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