"Шахтер" отказался от покупки Жереми Бога
Фото: инстаграм Бога/Автор неизвестен
Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, "Шахтер" не будет покупать полузащитника "Сассуоло» Жереми Бога.
По информации источника, украинский клуб посчитал игрока слишком дорогим. "Сассуоло" отпустит своего футболиста не менее чем за 40 миллионов евро. Контракт 24-летнего футболиста с итальянским клубом рассчитан до лета 2022 года. Игроком также интересуется "Аталанта".
В прошедшем сезоне Серии А Бога провел 27 матчей, забил четыре гола и отдал две голевые передачи.
Также не пропустите: Аллегри не хочет расставаться с Дибалой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
В РФС отреагировали на травму де Брюйне, который может не сыграть с Россией на Евро-2020
-
Почеттино попросил ПСЖ расторгнуть с ним контракт
-
"Милан" в переговорах с Чалханоглу использует тактику, как с Доннаруммой
-
"Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" могут совершить громкий обмен
-
Облак определился со своим будущим
-
Стала известна цена за Родриго де Пауля
-
Толиссо высказался о возвращении Бензема в сборную Франции
-
Лерой Сане поделился ожиданиями от Евро-2020
-
"Шахтер" отказался от покупки Жереми Бога
-
Йоахим Лёв высказался о перформансе Хаверца в финал ЛЧ
-
Макаров высказался о переезде в Европу
-
Аллегри не хочет расставаться с Дибалой
-
"Барселона" предложила "Ливерпулю" вернуть Коутиньо бесплатно
-
Буффон рассказал о причинах ухода из "Ювентуса"
-
Дест интересен трём европейским клубам
-
Головин высказался о Мбаппе
-
Президент "ПСЖ" высказался о Суперлиге
-
"Ювентус" уверен в подписании Доннаруммы
-
Агуэро эмоционально высказался после финала Лиги чемпионов
-
3
Родриго де Пауль высказался о Месси
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18