"Шахтёр" отказался продавать Марлоса

"Бешикташ" пытался купить полузащитника "Шахтёра" Марлоса, сообщает Fanatik.

По сведениям издания, турецкий клуб отправлял запрос о трансфере 29-летнего натурализованного бразильца, однако "горняки" ответили отказом.

Отмечается, что главный тренер "Шахтёра" Паулу Фонсека заблокировал уход Марлоса.

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