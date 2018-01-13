"Шахтёр" отклонил щедрое предложение "Манчестер Сити" по Фреду

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"Шахтёр" отклонил щедрое предложение "Манчестер Сити" по Фреду

"Манчестер Сити" не теряет надежд приобрести полузащитника "Шахтёра" Фреда, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, "горожане" предложили за 24-летнего бразильца 50,5 миллионов евро, однако "горняки" ответили отказом, рассчитывая выручить от продажи своего ключевого игрока большую сумму.

В этом сезоне Фред сыграл за "Шахтёр" 23 матча, забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи.

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