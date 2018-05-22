"Шахтер" озвучил "Манчестер Юнайтед" стоимость Фреда

Теги шахтер донецкфредманчестер юнайтед

"Шахтер" озвучил "Манчестер Юнайтед" стоимость ФредаВ "Шахтере" рассказали, за какие деньги клуб готов продать хавбека Фреда, которым интересуется "Манчестер Юнайтед".

За 25-летнего бразильца донецкий клуб надеется выручить около 60 миллионов евро.

Напомним, что бразильцем ранее интересовался "Манчестер Сити", который теперь ведет переговоры по хавбеку "Наполи" Жоржиньо.

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