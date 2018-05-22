"Шахтер" озвучил "Манчестер Юнайтед" стоимость Фреда

В "Шахтере" рассказали, за какие деньги клуб готов продать хавбека Фреда, которым интересуется "Манчестер Юнайтед".

За 25-летнего бразильца донецкий клуб надеется выручить около 60 миллионов евро.

Напомним, что бразильцем ранее интересовался "Манчестер Сити", который теперь ведет переговоры по хавбеку "Наполи" Жоржиньо.

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