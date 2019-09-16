"Шахтёр" перед матчем с "Манчестер Сити" потерял своего капитана

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"Шахтёр" перед матчем с "Манчестер Сити" потерял своего капитана

Капитан "Шахтёра" Тайсон выбыл из строя из-за сотрясения мозга. Футболист получил травму головы во время субботнего матча с "Зарей".

"Состояние Тайсона после сотрясения головного мозга стабильное. Его жизни ничего не угрожает. Сделали МРТ, более серьёзных повреждений не выявлено, но его участие в матче с "Манчестер Сити" под вопросом", - сказал врач "горняков" Артур Глущенко.

Напомним, что "Шахтёр" примет "Манчестер Сити" в среду. Начало матча - в 22:00 по московскому времени.

Тайсон в текущем сезоне забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 6 играх.

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