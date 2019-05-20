"Шахтёр" передаст Ракицкому золотую медаль УПЛ

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий получит две золотые медали по итогам сезона 2018/19.

Ранее украинец выиграл чемпионат России в составе "сине-бело-голубых", а накануне чемпионский титул оформил и его бывший клуб "Шахтёр".

Как сообщает "Чемпионат", "горняки" планируют передать футболисту золотую медаль УПЛ.

Напомним, что в конце января Ракицкий перешёл из "Шахтёра" в "Зенит" за 10 миллионов евро.

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