"Шахтер" перехватил тренера у "Спартака"

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"Шахтер" перехватил тренера у "Спартака"

Фото: твиттер Soy Calcio/Автор неизвестен

Главный тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби принял решение возглавить донецкий "Шахтер", сообщается в Telegram-Канале "Шах и Шах".

"Де Дзерби согласился возглавить "Шахтер". Стороны утрясли практически все нюансы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что интерес к итальянскому специалисту проявляет московский "Спартак".

41-летний Де Дзерби тренирует "Сассуоло" с 2018 года. Ранее он работал с такими клубами, как "Дарфо Боарио", "Фоджа", "Палермо" и "Беневенто". В "Шахтере" Де Дзерби заменит португальца Луиша Каштру, который будет отправлен в отставку.

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