"Шахтер" переиграл "Монако" Головина в первом матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов
Фото: сайт "Шахтера"
В первой игре раунда плей-офф Лиги Чемпионов "Шахтер" на выезде одолел "Монако".
Единственный гол в матче забил хавбек "горняков" Педриньо. Ответная игра запланирована на 25 августа.
"Монако" Монако - "Шахтер" Украина 0:1
Гол: Педриньо, 19 - 0:1
"Монако": Маецки, Сидибе, Марипан, Бадиашиле, Кайо Энрике, Желсон Мартинш (Диатта, 67), Головин (Диоп, 60), Тчуамени, Фофана (Жан Лукас, 45), Бен-Йеддер (Боадю, 67), Фолланд.
"Шахтер": Трубин, Додо, Марлон, Витао, Матвиенко, Алан Патрик, Соломон (Коноплянка, 66), Майкон (Степаненко, 74), Педриньо, Маркос Антонио, Тете (Марлос, 89), Сикан, Траоре.
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