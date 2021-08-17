"Шахтер" переиграл "Монако" Головина в первом матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов

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"Шахтер" переиграл "Монако" Головина в первом матче раунда плей-офф Лиги ЧемпионовФото: сайт "Шахтера"

В первой игре раунда плей-офф Лиги Чемпионов "Шахтер" на выезде одолел "Монако".

Единственный гол в матче забил хавбек "горняков" Педриньо. Ответная игра запланирована на 25 августа.

"Монако" Монако - "Шахтер" Украина 0:1

Гол: Педриньо, 19 - 0:1

"Монако": Маецки, Сидибе, Марипан, Бадиашиле, Кайо Энрике, Желсон Мартинш (Диатта, 67), Головин (Диоп, 60), Тчуамени, Фофана (Жан Лукас, 45), Бен-Йеддер (Боадю, 67), Фолланд.

"Шахтер": Трубин, Додо, Марлон, Витао, Матвиенко, Алан Патрик, Соломон (Коноплянка, 66), Майкон (Степаненко, 74), Педриньо, Маркос Антонио, Тете (Марлос, 89), Сикан, Траоре.  

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