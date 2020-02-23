"Шахтер" победил "Десну", забив решающий гол на 94-й минуте

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"Шахтер" победил "Десну", забив решающий гол на 94-й минуте

В матче 19-го тура чемпионата Украины "Шахтер" обыграл "Десну" со счетом 1:0. Победу донецкому клубу принес гол Марлоса, который отличился на 94-й минуте.

"Шахтер" продолжает лидировать в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя на 14 очков. "Десна" осталась на четвертой позиции.

"Шахтер" - "Десна" - 1:0 (0:0)

Гол: Марлос (90+4)

"Шахтер": Трубин, Матвиенко, Додо, Бондарь, Степаненко, Алан Патрик, Сиприано (Исмаили, 71), Коноплянка, Тете (Тайсон, 62), Маркос Антонио (Марлос, 62), Мораес.

"Десна": Паст, Гитченко, Тамм, Фаворов, Домбровский, Арвеладзе, Мостовой, Гуцуляк (Старенький, 78), Картушов, Тотовицкий (Хлебас, 84), Филиппов (Будковский, 89).

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