"Шахтер" победил "Десну", забив решающий гол на 94-й минуте
В матче 19-го тура чемпионата Украины "Шахтер" обыграл "Десну" со счетом 1:0. Победу донецкому клубу принес гол Марлоса, который отличился на 94-й минуте.
"Шахтер" продолжает лидировать в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя на 14 очков. "Десна" осталась на четвертой позиции.
"Шахтер" - "Десна" - 1:0 (0:0)
Гол: Марлос (90+4)
"Шахтер": Трубин, Матвиенко, Додо, Бондарь, Степаненко, Алан Патрик, Сиприано (Исмаили, 71), Коноплянка, Тете (Тайсон, 62), Маркос Антонио (Марлос, 62), Мораес.
"Десна": Паст, Гитченко, Тамм, Фаворов, Домбровский, Арвеладзе, Мостовой, Гуцуляк (Старенький, 78), Картушов, Тотовицкий (Хлебас, 84), Филиппов (Будковский, 89).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|19
|53
|2
|Динамо Киев
|19
|39
|3
|Заря Луганск
|19
|37
|4
|Десна Чернигов
|19
|33
|5
|Александрия
|19
|33
|6
|Колос Ковалёвка
|19
|23
|7
|Мариуполь
|19
|22
|8
|Dnipro-1
|19
|19
|9
|Олимпик Донецк
|18
|18
|10
|Львов
|18
|15
|11
|Ворскла
|19
|14
|12
|Карпаты Львов
|19
|12