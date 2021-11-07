"Шахтер" победил "Колос" и возглавил УПЛ
Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен
В матче 14-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" на выезде обыграл ковалевский "Колос" со счетом 3:1.
Победу "горнякам" принесли голы Николая Матвиенко, Фернандо Педро и Михаила Мудрика. В составе хозяев отличился Олег Ильин.
"Шахтер", набрав 35 очков, вышел на первое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Колос" с 11 очками остался на 11-й позиции.
"Колос" – "Шахтер" - 1:3 (1:2)
Голы: Матвиенко, 15 - 0:1, Фернандо Педро, 25 - 0:2, Ильин, 41 - 1:2, Мудрик, 72 - 1:3
"Колос": Волынец, Петров, Черноморец, Золотов (Ром, 83), Сакив (Ильин, 14), Задоя (Сичинава, 83), Милько, Чурко, Богданов, Новак, Лысенко (Ренан Абнер, 71).
"Шахтер": Трубин, Исмаили, Витао (Кривцов, 67), Додо, Матвиенко, Алан Патрик, Марлос (Тете, 67), Соломон (Мудрик, 66), Маркос Антонио, Фернандо Педро (Дентиньо, 85), Бондаренко (Майкон, 75).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13