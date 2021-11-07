"Шахтер" победил "Колос" и возглавил УПЛ

Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен

В матче 14-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" на выезде обыграл ковалевский "Колос" со счетом 3:1.

Победу "горнякам" принесли голы Николая Матвиенко, Фернандо Педро и Михаила Мудрика. В составе хозяев отличился Олег Ильин.

"Шахтер", набрав 35 очков, вышел на первое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Колос" с 11 очками остался на 11-й позиции.

"Колос" – "Шахтер" - 1:3 (1:2)

Голы: Матвиенко, 15 - 0:1, Фернандо Педро, 25 - 0:2, Ильин, 41 - 1:2, Мудрик, 72 - 1:3

"Колос": Волынец, Петров, Черноморец, Золотов (Ром, 83), Сакив (Ильин, 14), Задоя (Сичинава, 83), Милько, Чурко, Богданов, Новак, Лысенко (Ренан Абнер, 71).

"Шахтер": Трубин, Исмаили, Витао (Кривцов, 67), Додо, Матвиенко, Алан Патрик, Марлос (Тете, 67), Соломон (Мудрик, 66), Маркос Антонио, Фернандо Педро (Дентиньо, 85), Бондаренко (Майкон, 75).

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