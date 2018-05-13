"Шахтер" побеждает "Верес" и в 11-й раз становится чемпионом Украины

Теги шахтер донецкдинамо киев

"Шахтер" побеждает "Верес" и в 11-й раз становится чемпионом УкраиныВ рамках 31-го тура украинской Премьер-Лиги киевское "Динамо" обыграло луганскую "Зарю", донецкий "Шахтер" - ровненский "Верес", а "Мариуполь" и полтавская "Ворскла" поделили очки.

"Шахтер" - "Верес" - 1:0

Гол: Марлос, 5 - 1:0 (пенальти).

"Шахтер": Пятов, Бутко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Фред, Степаненко, Марлос (Веллингтон, 88), Алан Патрик (Коваленко, 63), Тайсон, Феррейра (Кайоде, 78).

"Заря" - "Динамо" - 0:1

Гол: Вербич, 67 - 0:1.

"Динамо": Бойко, Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера, Гармаш, Шепелев (Ротань, 88), Вербич, Шапаренко, Цыганков, Беседин.

"Мариуполь" - "Ворскла" - 1:1

Голы: Коломоец, 30 - 0:1, Тищенко, 52 - 1:1.

Таким образом, за тур до завершения первенства страны "Шахтер" во второй раз подряд стал чемпионом Украины.

Не пропустите: Венгер побил рекорд Фергюсона. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоги 37 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 37 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 31 75
2 Динамо Киев 31 70
3 Ворскла 31 46
4 Заря Луганск 31 43
5 Мариуполь 31 38
6 Верес Ровно 31 34
Полная таблица

топ-5 тегов