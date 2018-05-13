"Шахтер" побеждает "Верес" и в 11-й раз становится чемпионом Украины

В рамках 31-го тура украинской Премьер-Лиги киевское "Динамо" обыграло луганскую "Зарю", донецкий "Шахтер" - ровненский "Верес", а "Мариуполь" и полтавская "Ворскла" поделили очки.

"Шахтер" - "Верес" - 1:0

Гол: Марлос, 5 - 1:0 (пенальти).

"Шахтер": Пятов, Бутко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Фред, Степаненко, Марлос (Веллингтон, 88), Алан Патрик (Коваленко, 63), Тайсон, Феррейра (Кайоде, 78).

"Заря" - "Динамо" - 0:1

Гол: Вербич, 67 - 0:1.

"Динамо": Бойко, Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера, Гармаш, Шепелев (Ротань, 88), Вербич, Шапаренко, Цыганков, Беседин.

"Мариуполь" - "Ворскла" - 1:1

Голы: Коломоец, 30 - 0:1, Тищенко, 52 - 1:1.

Таким образом, за тур до завершения первенства страны "Шахтер" во второй раз подряд стал чемпионом Украины.

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