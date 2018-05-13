"Шахтер" побеждает "Верес" и в 11-й раз становится чемпионом Украины
В рамках 31-го тура украинской Премьер-Лиги киевское "Динамо" обыграло луганскую "Зарю", донецкий "Шахтер" - ровненский "Верес", а "Мариуполь" и полтавская "Ворскла" поделили очки.
"Шахтер" - "Верес" - 1:0
Гол: Марлос, 5 - 1:0 (пенальти).
"Шахтер": Пятов, Бутко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Фред, Степаненко, Марлос (Веллингтон, 88), Алан Патрик (Коваленко, 63), Тайсон, Феррейра (Кайоде, 78).
"Заря" - "Динамо" - 0:1
Гол: Вербич, 67 - 0:1.
"Динамо": Бойко, Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера, Гармаш, Шепелев (Ротань, 88), Вербич, Шапаренко, Цыганков, Беседин.
"Мариуполь" - "Ворскла" - 1:1
Голы: Коломоец, 30 - 0:1, Тищенко, 52 - 1:1.
Таким образом, за тур до завершения первенства страны "Шахтер" во второй раз подряд стал чемпионом Украины.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|31
|75
|2
|Динамо Киев
|31
|70
|3
|Ворскла
|31
|46
|4
|Заря Луганск
|31
|43
|5
|Мариуполь
|31
|38
|6
|Верес Ровно
|31
|34