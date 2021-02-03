"Шахтер" поборется с "Ювентусом" за бразильского таланта

Теги шахтер донецкювентустрансферы

"Шахтер" поборется с "Ювентусом" за бразильского таланта

Донецкий "Шахтер" и туринский "Ювентус" проявляют интерес к защитнику "Интернасьонала" Винисиусу Тобиасу, сообщает Globo Esporte.

По сведениям издания, украинский и итальянский клубы намерены приобрести футболиста в ближайшее время. Сумма отступных в контракте бразильца составляет 60 миллионов евро. 

16-летний Тобиас является воспитанником "Интернасьонала". Сыграл семь матчей за юниорскую сборную Бразилии U16 и забил один гол.

Не пропустите: Киевское "Динамо" предложило крупную сумму за африканского форварда. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" лишился Азара на несколько недель

"Реал" лишился Азара на несколько недель

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов