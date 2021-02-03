"Шахтер" поборется с "Ювентусом" за бразильского таланта

Донецкий "Шахтер" и туринский "Ювентус" проявляют интерес к защитнику "Интернасьонала" Винисиусу Тобиасу, сообщает Globo Esporte.

По сведениям издания, украинский и итальянский клубы намерены приобрести футболиста в ближайшее время. Сумма отступных в контракте бразильца составляет 60 миллионов евро.

16-летний Тобиас является воспитанником "Интернасьонала". Сыграл семь матчей за юниорскую сборную Бразилии U16 и забил один гол.

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