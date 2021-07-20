"Шахтер" подписал еще одного бразильца
Фото: сайт "Шахтера"/Автор неизвестен
Как сообщает официальный сайт донецкого "Шахтера", бразильский защитник "Интернасионала" Винисиус Тобиас продолжит карьеру в украинском клубе.
В сообщаении пресс-службы "горняков" сказано, что стороны достигли договоренности о переходе молодого игрока.
Футболист присоединится к украинской команде в феврале 2022 года по достижении 18-летия.
Винисиус Тобиас является воспитанником "Интернасионала". В 2021 году он сыграл 10 матчей за команду U20 — три в чемпионате и семь в Кубке, в которых забил один гол (с пенальти).
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|Команда
|М
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|2
|Динамо Киев
|22
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|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
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|Александрия
|22
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|Колос Ковалёвка
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|Мариуполь
|21
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|Dnipro-1
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|Львов
|22
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|10
|Ворскла
|22
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|Олимпик Донецк
|22
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|Карпаты Львов
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