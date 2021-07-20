"Шахтер" подписал еще одного бразильца

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"Шахтер" подписал еще одного бразильцаФото: сайт "Шахтера"/Автор неизвестен

Как сообщает официальный сайт донецкого "Шахтера", бразильский защитник "Интернасионала" Винисиус Тобиас продолжит карьеру в украинском клубе.

В сообщаении пресс-службы "горняков" сказано, что стороны достигли договоренности о переходе молодого игрока.

Футболист присоединится к украинской команде в феврале 2022 года по достижении 18-летия.

Винисиус Тобиас является воспитанником "Интернасионала". В 2021 году он сыграл 10 матчей за команду U20 — три в чемпионате и семь в Кубке, в которых забил один гол (с пенальти).

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