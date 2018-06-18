"Шахтер" подписал форварда киевского "Динамо"

"Шахтер" подписал соглашение с нападающим Жуниором Мораесом, который играл в составе киевского "Динамо".

Как сообщает официальный сайт дончан, соглашение рассчитано на два года.

Бразильский форвард переходит в "Шахтер" на правах свободного агента.

В Украине Мораес также выступал за "Металлург" (Донецк).

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