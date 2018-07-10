"Шахтер" подписал очередного бразильца

Полузащитник "Сан-Паулу" Маркиньос Сиприано перешел в "Шахтер", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с украинским клубом пятилетний контракт.

19-летний Маркиньос выступал за "Сан-Паулу" с 2018 года и провел за клуб 1 матч. Сыграл 3 поединка за юношескую сборную Бразилии.

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