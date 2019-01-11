"Шахтер" подписал первого в истории клуба израильтянина
Вингер "Маккаби" Петах Тиква Манор Соломон стал игроком донецкого "Шахтера".
Как сообщает официальный сайт клуба, с 19-летним футболистом было подписано пятилетнее соглашение.
В этом сезоне на счету Соломона два гола в 12 играх. Кроме того, игрок уже успел дебютировать за сборную Израиля.
Отметим, что Соломон, являющийся первым в истории "Шахтера" израильтянином, в прошлом году вошел в топ-50 талантов европейского футбола по версии УЕФА.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|18
|45
|2
|Динамо Киев
|18
|38
|3
|Александрия
|17
|36
|4
|Заря Луганск
|18
|28
|5
|Ворскла
|18
|27
|6
|Десна Чернигов
|18
|24
|7
|Мариуполь
|18
|24
|8
|Львов
|17
|20
|9
|Олимпик Донецк
|18
|19
|10
|Карпаты Львов
|18
|17
|11
|Черноморец Одесса
|18
|12
|12
|Арсенал Киев
|18
|8