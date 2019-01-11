"Шахтер" подписал первого в истории клуба израильтянина

Вингер "Маккаби" Петах Тиква Манор Соломон стал игроком донецкого "Шахтера".

Как сообщает официальный сайт клуба, с 19-летним футболистом было подписано пятилетнее соглашение.

В этом сезоне на счету Соломона два гола в 12 играх. Кроме того, игрок уже успел дебютировать за сборную Израиля.

Отметим, что Соломон, являющийся первым в истории "Шахтера" израильтянином, в прошлом году вошел в топ-50 талантов европейского футбола по версии УЕФА.

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