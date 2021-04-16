"Шахтер" подтвердил досрочное расторжение контракта с Тайсоном

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"Шахтер" официально объявил об уходе Тайсона из клуба.

Стороны приняли решение досрочно расторгнуть соглашение по обоюдному согласию. Ранее сообщалось, что 33-летний бразилец перейдет в "Интернасьонал".

Напомним, что ранее Тайсон был переведен в дубль из-за отказа выходить на замену в игре Лиги Европы против "Ромы" (0:3).

Тайсон выступал за "горняков" с 2013 года. В составе клуба он завоевал 15 трофеев.

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