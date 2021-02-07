"Шахтер" показал нарезку голов команды на сборах в Турции (видео)

Теги шахтер донецк

"Шахтер" показал нарезку голов команды на сборах в Турции (видео)

Пресс-служба донецкого "Шахтера" опубликовала нарезку голов команды на сборах в Турции.

"Смотрите каждый гол "Шахтера" на зимних сборах в Турции 2021 года. Бомбардир Евгений Коноплянка, суперудары Виктора Корниенко и Тараса Степаненко, а также 9 других забитых мячей", - говорится в описании видео на канале "Шахтера" в YouTube.

"Шахтер" добился побед над "Силексом" (4:1) и "Борацом" (2:0), сыграл вничью с "Лехом" (1:1), "Лудогорцем" (2:2), "Црвеной Звездой" (0:0), "Мариуполем" (2:2), а также проиграл "Словану" (0:1).

Не пропустите: Как выглядит сейчас донецкий стадион "Донбасс Арена": фото. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Лилль" обыграл "Нант" и вышел на 1-е место в Лиге 1

"Лилль" обыграл "Нант" и вышел на 1-е место в Лиге 1

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов