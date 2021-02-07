"Шахтер" показал нарезку голов команды на сборах в Турции (видео)
Пресс-служба донецкого "Шахтера" опубликовала нарезку голов команды на сборах в Турции.
"Смотрите каждый гол "Шахтера" на зимних сборах в Турции 2021 года. Бомбардир Евгений Коноплянка, суперудары Виктора Корниенко и Тараса Степаненко, а также 9 других забитых мячей", - говорится в описании видео на канале "Шахтера" в YouTube.
"Шахтер" добился побед над "Силексом" (4:1) и "Борацом" (2:0), сыграл вничью с "Лехом" (1:1), "Лудогорцем" (2:2), "Црвеной Звездой" (0:0), "Мариуполем" (2:2), а также проиграл "Словану" (0:1).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13