"Шахтер" показал нарезку голов команды на сборах в Турции (видео)

Пресс-служба донецкого "Шахтера" опубликовала нарезку голов команды на сборах в Турции.

"Смотрите каждый гол "Шахтера" на зимних сборах в Турции 2021 года. Бомбардир Евгений Коноплянка, суперудары Виктора Корниенко и Тараса Степаненко, а также 9 других забитых мячей", - говорится в описании видео на канале "Шахтера" в YouTube.

"Шахтер" добился побед над "Силексом" (4:1) и "Борацом" (2:0), сыграл вничью с "Лехом" (1:1), "Лудогорцем" (2:2), "Црвеной Звездой" (0:0), "Мариуполем" (2:2), а также проиграл "Словану" (0:1).

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