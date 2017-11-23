"Шахтёр" покупает бразильского защитника

"Шахтёр" согласовал трансфер защитника "Коритибы" Додо, сообщает UOL Esporte.

По информации ресурса, "горняки" заплатят за 19-летнего бразильца два миллиона евро. При этом нынешний клуб фулбека сохранит за собой часть прав на него.

Стоит отметить, что Додо играет на позиции правого защитника, которая стала проблемной для "Шахтёра" после отстранения Дарио Срны из-за допинга.

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