"Шахтёр" поспорит за трансферную цель "Аталанты"

Фото инстаграм Жереми Бога

Левый вингер "Сассуоло" Жереми Бога может продолжить карьеру в УПЛ, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, "Шахтёр" включился в борьбу за 24-летнего футболиста, на которого также претендует "Аталанта".

Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби хорошо знаком с ивуарийцем по совместной работе в "Сассуоло".

В текущем сезоне Бога сыграл за "нероверди" 9 матчей и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

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