"Шахтёр" поспорит за трансферную цель "Аталанты"
Левый вингер "Сассуоло" Жереми Бога может продолжить карьеру в УПЛ, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным инсайдера, "Шахтёр" включился в борьбу за 24-летнего футболиста, на которого также претендует "Аталанта".
Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби хорошо знаком с ивуарийцем по совместной работе в "Сассуоло".
В текущем сезоне Бога сыграл за "нероверди" 9 матчей и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.
Не пропустите: Владелец "Шахтера" Ахметов высказался о возможной продаже клуба. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Барселона" приостановила переговоры о трансфере Кабрала: названа причина
-
Семак рассказал о мотивации футболистов "Зенита" на матч с "Челси"
-
Назван лучший игрок Серии А в ноябре
-
"Манчестер Юнайтед" пригласил известного спортивного психолога
-
УЕФА назначил арбитров на матч "Легия" - "Спартак"
-
Холанд, Винисиус и Фоден - самые дорогие молодые форварды мира по версии CIES, Мбаппе - на восьмом месте
-
Тренер "Хетафе" едва не побил судью после матча с "Атлетиком"
-
Ришарлисон вышел на третье место в списке лучших бомбардиров АПЛ среди бразильцев
-
Кафельников: "Федун - худший президент в истории российского футбола"
-
На Эдена Азара появились новые претенденты
-
В "Тоттенхэме" произошла вспышка коронавируса
-
Фелиш задумался об уходе из "Атлетико"
-
"Шахтёр" поспорит за трансферную цель "Аталанты"
-
Левандовски - о словах Месси про "Золотой мяч": "Надеюсь, это было искренне"
-
"Рома" определилась с будущим Моуринью
-
Пепе заразился коронавирусом перед решающим матчем Лиги Чемпионов
-
"Динамо" отказало клубу АПЛ в трансфере Шиманьски
-
Официально: 40-летний Кабальеро перешёл в "Саутгемптон". Контракт - до января
-
Ибрагимович - о переходе Чалханоглу в "Интер": "Он воспользовался трагедией"
-
Тедеско - среди фаворитов на пост тренера "РБ Лейпциг"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17