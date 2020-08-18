"Шахтёр" потерпел крупнейшее поражение в истории полуфиналов Кубка УЕФА / Лиги Европы

Ни одна команда в истории не проигрывала так разгромно в полуфинале Кубке УЕФА / Лиги Европы, как "Шахтёр" уступил "Интеру" в понедельник вечером.

Напомним, что "нерадзурри" уничтожили "горняков" со счётом 5:0.

Примечательно, что для "Шахтёра" это поражение стало первым и единственным в текущем розыгрыше ЛЕ.

В финале турнира "Интер" сразится с "Севильей". Матч состоится в пятницу.

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