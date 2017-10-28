"Шахтер" потерял очки в матче со "Сталью"

В матче 14-го тура украинской Премьер-Лиги донецкий "Шахтер" дома не смог обыграть "Сталь" из Каменского.

"Шахтер" - "Сталь" - 1:1

Голы: Феррейра, 14 - 1:0, Обрадович, 66 - 1:1.

"Шахтер": Шевченко, Бутко, Ордец, Хочолава (Дентиньо, 85), Азеведо, Фред, Степаненко, Зубков (Бланко-Лещук, 70), Коваленко (Марлос, 63), Тайсон, Феррейра.

Напомним, сегодня "Манчестер Юнайтед" обыграл "Тоттенхэм". | soccernews.ru