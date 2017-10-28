"Шахтер" потерял очки в матче со "Сталью"

Теги шахтер донецксталь каменское

"Шахтер" потерял очки в матче со "Сталью"В матче 14-го тура украинской Премьер-Лиги донецкий "Шахтер" дома не смог обыграть "Сталь" из Каменского.

"Шахтер" - "Сталь" - 1:1

Голы: Феррейра, 14 - 1:0, Обрадович, 66 - 1:1.

"Шахтер": Шевченко, Бутко, Ордец, Хочолава (Дентиньо, 85), Азеведо, Фред, Степаненко, Зубков (Бланко-Лещук, 70), Коваленко (Марлос, 63), Тайсон, Феррейра.

Напомним, сегодня "Манчестер Юнайтед" обыграл "Тоттенхэм". | soccernews.ru

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2 Динамо Киев 12 25
3 Олимпик Донецк 13 23
4 Ворскла 13 21
5 Верес Ровно 13 19
6 Заря Луганск 13 17
7 Мариуполь 12 16
8 Карпаты Львов 13 12
9 Александрия 13 10
10 Звезда Кропивницкий 13 10
11 Сталь Каменское 14 10
12 Черноморец Одесса 13 10
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