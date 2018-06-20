"Шахтер" потрясающе оформил дизайн клубного самолета

Теги шахтер донецк

"Шахтер" потрясающе оформил дизайн клубного самолета

"Шахтер" взял в аренду самолет Boeing 737-700 на 149 мест и забрендирует его в клубные цвета.

Воздушное судно будет окрашено в оранжевый и черный цвета "Шахтера", а на разместят клубный логотип .

Соглашение между донецким клубом и авиакомпанией SkyUP подписано на два года.

Не пропустите: Легенда "Шахтера" перейдет в итальянский клуб. | http://soccernews.ru

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