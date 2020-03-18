"Шахтер" повесил ценник на Мудрика, которым интересуются клубы Серии А
"Шахтер" рассматривает вариант с продажей хавбека Михаила Мудрика.
По сведениям Tuttomercatoweb, "горняки" оценили 19-летнего таланта в два миллиона евро.
Напомним, что в услугах Мудрика заинтересованы итальянские "Аталанта" и "Рома".
Мудрик - воспитанник "Шахтера". За первую команду "горняков" он провел всего одну игру.
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Стало известно, сколько "Барселона" хочет заработать летом на продаже игроков
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13