"Шахтер" повесил ценник на Мудрика, которым интересуются клубы Серии А

1 Теги шахтер донецкромааталантатрансферы

"Шахтер" повесил ценник на Мудрика, которым интересуются клубы Серии А

"Шахтер" рассматривает вариант с продажей хавбека Михаила Мудрика.

По сведениям Tuttomercatoweb, "горняки" оценили 19-летнего таланта в два миллиона евро.

Напомним, что в услугах Мудрика заинтересованы итальянские "Аталанта" и "Рома".

Мудрик - воспитанник "Шахтера". За первую команду "горняков" он провел всего одну игру.

Читайте также: "Арсенал" ждет от "Ромы" предложений по Мхитаряну. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

ivanovaleksandry

ХОЧЕШЬ НЕЗАБЫВАЕМОГО СЕКСА на всю ночь?! Удовлетвори свою женщину на все 100%. После первого приема секс стал в разы дольше, спермы больше, выносливые и стояк каменный. Ощущения просто супер у обоих! Вот почитайте как я этого добился ---- http://bit.do/eroxin

Ответить

главное

Главные новости дня: 17 марта

Главные новости дня: 17 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов