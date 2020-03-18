"Шахтер" повесил ценник на Мудрика, которым интересуются клубы Серии А

"Шахтер" рассматривает вариант с продажей хавбека Михаила Мудрика.

По сведениям Tuttomercatoweb, "горняки" оценили 19-летнего таланта в два миллиона евро.

Напомним, что в услугах Мудрика заинтересованы итальянские "Аталанта" и "Рома".

Мудрик - воспитанник "Шахтера". За первую команду "горняков" он провел всего одну игру.

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