"Шахтер" поздравил с днем рождения экс-главного тренера Луческу

Донецкий "Шахтер" в фэсбуке поздравил с днем рождения бывшего главного тренера команды Мирчу Луческу. Сегодня, 29 июля, специалисту исполнилось 75 лет.

"Шахтер" поздравляет Мирчу Луческу с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, семейного счастья и благополучия! Пусть вас всегда окружают и поддерживают преданные друзья и близкие", - говорится в сообщении.

Напомним, специалист возглавлял команду на протяжении 12 лет. На данный момент Луческу тренирует "Динамо" Киев.

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