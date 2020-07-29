"Шахтер" поздравил с днем рождения экс-главного тренера Луческу
Донецкий "Шахтер" в фэсбуке поздравил с днем рождения бывшего главного тренера команды Мирчу Луческу. Сегодня, 29 июля, специалисту исполнилось 75 лет.
"Шахтер" поздравляет Мирчу Луческу с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, семейного счастья и благополучия! Пусть вас всегда окружают и поддерживают преданные друзья и близкие", - говорится в сообщении.
Напомним, специалист возглавлял команду на протяжении 12 лет. На данный момент Луческу тренирует "Динамо" Киев.
Не пропустите: Президент киевского "Динамо" прокомментировал информацию об уходе Луческу из клуба. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13