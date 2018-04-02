"Шахтер" предложил Фонсеке огромную зарплату



"Шахтер" ведет переговоры с главным тренером Паулу Фонсекой о продлении контракта, сообщает Sports Mole.

По сведениям издания, украинский клуб предлагает португальцу зарплату в размере девяти миллионов евро в год. Его нынешний контракт истекает летом.

Стоит отметить, что 45-летним Фонсекой также интересуется "Эвертон", но англичане не готовы платить ему такую сумму.

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