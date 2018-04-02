"Шахтер" предложил Фонсеке огромную зарплату
"Шахтер" ведет переговоры с главным тренером Паулу Фонсекой о продлении контракта, сообщает Sports Mole.
По сведениям издания, украинский клуб предлагает португальцу зарплату в размере девяти миллионов евро в год. Его нынешний контракт истекает летом.
Стоит отметить, что 45-летним Фонсекой также интересуется "Эвертон", но англичане не готовы платить ему такую сумму.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|22
|51
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Ворскла
|22
|37
|4
|Заря Луганск
|22
|33
|5
|Верес Ровно
|22
|32
|6
|Мариуполь
|22
|32
|7
|Олимпик Донецк
|22
|28
|8
|Александрия
|22
|23
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|Звезда Кропивницкий
|22
|19
|10
|Карпаты Львов
|22
|19
|11
|Черноморец Одесса
|22
|18
|12
|Сталь Каменское
|22
|15