"Шахтер" представил форму на следующий сезон (видео)

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"Шахтер" представил форму на следующий сезон (видео)Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен

Донецкий "Шахтер" официально представил новую форму на следующий сезон. Новым техническим спонсором украинского клуба стала немецкая компания Puma.

Форма поступит в продажу уже 16 июля.

Новый домашний комплект выполнен в традиционных оранжевых цветах с вертикальными полосами.

Уже 25 июля "горняки" сыграют в матче первого тура украинской премьер-лиги с "Ингульцом".

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