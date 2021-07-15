"Шахтер" представил форму на следующий сезон (видео)

Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен

Донецкий "Шахтер" официально представил новую форму на следующий сезон. Новым техническим спонсором украинского клуба стала немецкая компания Puma.

Форма поступит в продажу уже 16 июля.

Новый домашний комплект выполнен в традиционных оранжевых цветах с вертикальными полосами.

Уже 25 июля "горняки" сыграют в матче первого тура украинской премьер-лиги с "Ингульцом".

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