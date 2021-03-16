"Шахтер" представил яркий проморолик к матчу с "Ромой"

Пресс-служба донецкого "Шахтера" представила проморолик к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы с итальянской "Ромой".

"Мы верим, что вы верите. Мы победим только вместе. Поддержи "Шахтер" на стадионе", - говорится в описании видео.

Матч "Шахтер" - "Рома" состоится 18 марта. Встреча пройдет в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский", и начнется в 20:55 мск. В первом матче украинский клуб проиграл в Риме со счетом 0:3.

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