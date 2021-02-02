"Шахтер" представил заявку на Лигу Европы

На официальном сайте донецкого "Шахтера" представлена заявка клуба на поединки плей-офф Лиги Европы, запланированных на вторую половину февраля.

В список А входят 23 футболиста, в числе которых оказались 3 вратаря, 6 защитников, 13 полузащитников и один форвард.

Cписок Б включает в себя 21 игрока.



Список А

Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Евгений Гриценко;

Защитники: Додо, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Исмаили, Витао;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Алан Патрик, Майкон, Маркиньос Сиприано, Сергей Болбат, Евгений Коноплянка, Фернандо;

Нападающий: Жуниор Мораес.

Список Б

Вратари: Никита Турбаевский, Анатолий Трубин;

Защитники: Виктор Корниенко, Марк Мампасси, Эдуард Козик, Михаил Рудавский, Даниэль Эгбуджо, Валерий Бондарь, Роман Якуба;

Полузащитники: Клим Приходько, Георгий Судаков, Денис Свитюха, Владислав Погорелый, Эдвард Кобак, Михаил Хромей, Константин Гуров, Денис Шостак, Михаил Мудрик;

Нападающие: Андрей Чирук, Богдан Вьюнник, Даниил Гончарук.