"Шахтер" представил заявку на Лигу Европы
На официальном сайте донецкого "Шахтера" представлена заявка клуба на поединки плей-офф Лиги Европы, запланированных на вторую половину февраля.
В список А входят 23 футболиста, в числе которых оказались 3 вратаря, 6 защитников, 13 полузащитников и один форвард.
Cписок Б включает в себя 21 игрока.
Список А
Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Евгений Гриценко;
Защитники: Додо, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Исмаили, Витао;
Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Алан Патрик, Майкон, Маркиньос Сиприано, Сергей Болбат, Евгений Коноплянка, Фернандо;
Нападающий: Жуниор Мораес.
Список Б
Вратари: Никита Турбаевский, Анатолий Трубин;
Защитники: Виктор Корниенко, Марк Мампасси, Эдуард Козик, Михаил Рудавский, Даниэль Эгбуджо, Валерий Бондарь, Роман Якуба;
Полузащитники: Клим Приходько, Георгий Судаков, Денис Свитюха, Владислав Погорелый, Эдвард Кобак, Михаил Хромей, Константин Гуров, Денис Шостак, Михаил Мудрик;
Нападающие: Андрей Чирук, Богдан Вьюнник, Даниил Гончарук.
Стоит напомнить, что в 1/16 финала Лиги Европы "Шахтеру" предстоит встретиться с "Маккаби" из Тель-Авива. Первая матч состоится 18 февраля в Израиле, а ответный поединок 25 февраля в Киеве.
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|О
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