"Шахтёр" претендует на аргентинского хавбека

Теги шахтер донецкдженоакьевобока хуниорс

"Шахтёр" претендует на аргентинского хавбека

"Шахтёр" проявляет интерес к полузащитнику "Бока Хуниорс" Гонсало Николасу Вирано.

Как сообщает Calciomercato, "горняки" наряду с "Дженоа" и "Кьево" намерены подписать 18-летнего аргентинца в ближайшее трансферное окно.

Отметим, что сейчас Вирано на правах аренды выступает за мальтийский клуб "Сенглеа".

Не пропустите: Итальянский гранд контактирует с наставником "Шахтера". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Севилья" и "Реал" сразятся на "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" и "Реал" сразятся на "Рамон Санчес Писхуан"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 36 91
2 Наполи 36 85
3 Рома 36 73
4 Лацио 36 71
5 Интер Милан 36 69
6 Милан 36 60
7 Аталанта 36 59
8 Фиорентина 36 57
9 Сампдория 36 54
10 Торино 36 48
11 Дженоа 36 41
12 Сассуоло 36 40
13 Болонья 36 39
14 СПАЛ 36 35
15 Кьево 36 34
16 Кротоне 36 34
17 Удинезе 36 34
18 Кальяри 36 33
19 Хеллас Верона 36 25
20 Беневенто 36 18
Полная таблица

топ-5 тегов