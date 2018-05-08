"Шахтёр" претендует на аргентинского хавбека

"Шахтёр" проявляет интерес к полузащитнику "Бока Хуниорс" Гонсало Николасу Вирано.

Как сообщает Calciomercato, "горняки" наряду с "Дженоа" и "Кьево" намерены подписать 18-летнего аргентинца в ближайшее трансферное окно.

Отметим, что сейчас Вирано на правах аренды выступает за мальтийский клуб "Сенглеа".

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