"Шахтер" презентовал свой самолет

Теги шахтер донецк

"Шахтер" презентовал свой самолет

"Шахтер" представил свой новый самолет в фирменной ливрее в цветах донецкого клуба.

Раскраска создана в рамках сотрудничества горняков с авиакомпанией SkyUP. Самолет будет выполнять перелеты для "Шахтера", а также пассажирские рейсы.

"Шахтер" занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 60 баллов.

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