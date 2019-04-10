"Шахтер" презентовал свой самолет
"Шахтер" представил свой новый самолет в фирменной ливрее в цветах донецкого клуба.
Раскраска создана в рамках сотрудничества горняков с авиакомпанией SkyUP. Самолет будет выполнять перелеты для "Шахтера", а также пассажирские рейсы.
"Шахтер" занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 60 баллов.
Не пропустите: "Шахтер" выбил киевское "Динамо" из Кубка Украины| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Кокорин: "Что касается ноги - жить буду, надеюсь"
-
Мамаев рассказал о своем настроении перед возобновление суда
-
Андрей Талалаев возглавил "Химки"
-
"Ювентус" намерен перехватить де Лигта у "Барселоны"
-
"Луч" могут серьезно наказать за задержку отпускных и зарплат
-
Владельцы ПСЖ хотят купить "Рому"
-
Эмре Джан сравнил тренировки туринской команды с тренировками в "Ливерпуле"
-
"Рубин" не будет продлевать контракт с Бухаровым
-
"Интер Майами" представил видео дизайна будущего стадиона
-
Шпрыгин: "Если "Зенит" не захочет видеть у себя Кокорина, "Динамо" с радостью предложит ему контракт"
-
Де Йонг: "Я хочу играть против лучших и обыгрывать их"
-
Рэшфорд просит у "Манчестр Юнайтед" зарплату в 350 тысяч евро в неделю
-
"Шахтер" презентовал свой самолет
-
Сигурдссон стал лучшим игроком 22-го тура РПЛ
-
Азар не хочет больше оставаться в "Челси"
-
Каррера: "У меня есть большое желание работать, но предложений пока нет"
-
"Атлетико" заинтересован в капитане "Наполи" Инсинье
-
Махрез: "Ничего страшного не произошло, мы будем играть как обычно"
-
"Манчестер Юнайтед" может урезать зарплаты своим игрокам в случае непопадания в Лигу чемпионов
-
Футбол XXI века: "Боруссия" Дортмунд (2000-2003)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|22
|57
|2
|Динамо Киев
|22
|50
|3
|Александрия
|22
|41
|4
|Заря Луганск
|22
|32
|5
|Львов
|22
|30
|6
|Мариуполь
|22
|30
|7
|Ворскла
|22
|29
|8
|Десна Чернигов
|22
|28
|9
|Карпаты Львов
|22
|21
|10
|Олимпик Донецк
|22
|20
|11
|Черноморец Одесса
|22
|16
|12
|Арсенал Киев
|22
|12