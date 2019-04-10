"Шахтер" презентовал свой самолет

"Шахтер" представил свой новый самолет в фирменной ливрее в цветах донецкого клуба.

Раскраска создана в рамках сотрудничества горняков с авиакомпанией SkyUP. Самолет будет выполнять перелеты для "Шахтера", а также пассажирские рейсы.

"Шахтер" занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 60 баллов.

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