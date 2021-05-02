"Шахтер" приблизился к "серебру", чемпион продолжает побеждать: все результаты 24-го тура УПЛ
В Украине завершился 24-й тур Премьер-лиги.
Уже ставшее чемпионом "Динамо" разгромило "Ворсклу", "Шахтер" и "Заря", борющиеся за "серебро", одержали победы в своих матчах.
"Шахтер" - "Днепр-1" 2:1
Голы: Дентиньо, 24 - 1:0, Тете, 41 - 2:0, Хобленко, 90+4 - 2:1
"Ворскла" - "Динамо" Киев 1:5
Голы: Буяльский, 6 - 0:1, Буяльский, 15 - 0:2, Кулач (пен), 24 - 1:2, Буяльский, 32 - 1:3, Родригес, 65 - 1:4, Сидклей, 84 - 1:5
"Десна" - "Колос" 2:2
"Рух" - "Александрия" 2:1
"Мариуполь" - "Львов" 1:2
"Заря" - "Минай" 1:0
"Олимпик" - "Ингулец" 0:3
Турнирное положение: "Динамо" (61), "Шахтер" (48), "Заря" (44), "Колос" (38), "Десна" (37), "Ворскла" (37), "Александрия" (29), "Днепр-1" (29), "Львов" (28), ""Рух" (24), "Ингулец" (23), "Мариуполь" (22), "Олимпик" (21), "Минай" (18).
Читайте также: "Ливерпуль" и "Милан" без ЛЧ, ПСЖ может не стать чемпионом, в Испании - битва до последнего тура: прогнозируем конец сезона в ТОП-лигах. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Дзюба вышел получать золотую медаль в костюме персонажа Marvel
-
"Шахтер" приблизился к "серебру", чемпион продолжает побеждать: все результаты 24-го тура УПЛ
-
Черчесов отреагировал на чемпионство "Зенита"
-
Семак прокомментировал чемпионство "Зенита"
-
Кайоде намерен покинуть "Шахтер"
-
"Вильярреал" переиграл "Хетафе", "Бетис" сыграл вничью с "Вальядолидом"
-
Семак сравнялся с Семиным и Слуцким по титулам РПЛ
-
1
Роналду принес "Ювентусу" волевую победу над "Удинезе"
-
1
"Зенит" уничтожил "Локомотив" в матче РПЛ
-
"Зенит" стал чемпионом России в 7-й раз в истории
-
Президент "Ювентуса" высказался по поводу чемпионства "Интера"
-
Известный арбитр прокомментировал спорный гол Дзюбы в матче с "Локомотивом"
-
Рамос и Менди, скорее всего, сыграют с "Челси". Варан завтра должен пройти МРТ
-
1
Начало игры "МЮ" - "Ливерпуль" отложено на неопределенный срок
-
ЦСКА сообщил точный диагноз травмированного Влашича
-
"Ростов" на своем поле обыграл "Тамбов"
-
"Наполи" упустил победу над "Кальяри", "Сассуоло" сделал "Интер" чемпионом
-
"Арсенал" в гостях обыграл "Ньюкасл". Обамеянг забил гол
-
2
"Интер" стал чемпионом Италии впервые с 2010 года
-
Стал известен победитель чемпионата Голландии 2020/2021
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13