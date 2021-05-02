"Шахтер" приблизился к "серебру", чемпион продолжает побеждать: все результаты 24-го тура УПЛ

В Украине завершился 24-й тур Премьер-лиги.

Уже ставшее чемпионом "Динамо" разгромило "Ворсклу", "Шахтер" и "Заря", борющиеся за "серебро", одержали победы в своих матчах.

"Шахтер" - "Днепр-1" 2:1

Голы: Дентиньо, 24 - 1:0, Тете, 41 - 2:0, Хобленко, 90+4 - 2:1

"Ворскла" - "Динамо" Киев 1:5

Голы: Буяльский, 6 - 0:1, Буяльский, 15 - 0:2, Кулач (пен), 24 - 1:2, Буяльский, 32 - 1:3, Родригес, 65 - 1:4, Сидклей, 84 - 1:5

"Десна" - "Колос" 2:2

"Рух" - "Александрия" 2:1

"Мариуполь" - "Львов" 1:2

"Заря" - "Минай" 1:0

"Олимпик" - "Ингулец" 0:3

Турнирное положение: "Динамо" (61), "Шахтер" (48), "Заря" (44), "Колос" (38), "Десна" (37), "Ворскла" (37), "Александрия" (29), "Днепр-1" (29), "Львов" (28), ""Рух" (24), "Ингулец" (23), "Мариуполь" (22), "Олимпик" (21), "Минай" (18).

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