"Шахтер" продал бразильца в "Ред Булл Зальцбург"

Теги шахтер донецкред булл зальцбургфернандо

"Шахтер" продал бразильца в "Ред Булл Зальцбург"

Фото: сайт "Ред Булл Зальцбург"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Ред Булл Зальцбург" на официальном сайте объявила о переходе бразильского нападающего "Шахтера" Фернандо.

Сумма трансфера составила шесть миллионов евро. Футболист заключил с австрийским клубом контракт до лета 2027 года.

23-летний Фернандо выступал за "Шахтер" с 2018 года. Всего он провел за клуб 69 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Сдавался в аренду "Спортингу". Ранее играл за "Палмейрас".

Не пропустите: Тен Хаг отреагировал на назначение главным тренером "МЮ". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Лаутаро Мартинес определился с новым клубом

Лаутаро Мартинес определился с новым клубом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов