"Шахтер" продал бразильца в "Ред Булл Зальцбург"

Фото: сайт "Ред Булл Зальцбург"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Ред Булл Зальцбург" на официальном сайте объявила о переходе бразильского нападающего "Шахтера" Фернандо.

Сумма трансфера составила шесть миллионов евро. Футболист заключил с австрийским клубом контракт до лета 2027 года.

23-летний Фернандо выступал за "Шахтер" с 2018 года. Всего он провел за клуб 69 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Сдавался в аренду "Спортингу". Ранее играл за "Палмейрас".

Не пропустите: Тен Хаг отреагировал на назначение главным тренером "МЮ". | http://soccernews.ru