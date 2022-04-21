"Шахтер" продал бразильца в "Ред Булл Зальцбург"
Фото: сайт "Ред Булл Зальцбург"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Ред Булл Зальцбург" на официальном сайте объявила о переходе бразильского нападающего "Шахтера" Фернандо.
Сумма трансфера составила шесть миллионов евро. Футболист заключил с австрийским клубом контракт до лета 2027 года.
23-летний Фернандо выступал за "Шахтер" с 2018 года. Всего он провел за клуб 69 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Сдавался в аренду "Спортингу". Ранее играл за "Палмейрас".
Не пропустите: Тен Хаг отреагировал на назначение главным тренером "МЮ". | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
"Бернли" победил "Саутгемптон" в матче АПЛ
-
Лаутаро Мартинес определился с новым клубом
-
Мхитарян может перебраться в другой клуб Серии А
-
"Атлетик" едва не упустил победу над "Кадисом"
-
Навас высказался о ситуации с вратарями в ПСЖ
-
"Шахтер" продал бразильца в "Ред Булл Зальцбург"
-
Виллиан может покинуть "Коринтианс" из-за угроз
-
"Севилья" в результативном матче победила "Леванте"
-
Капитану "Манчестер Юнайтед" пригрозили взорвать его дом
-
"Спартак" и "Динамо" узнали соперников в полуфинале Кубка России
-
Бэйл получил предложение из МЛС
-
Система видеоповторов может уйти из чемпионата России
-
Президент Франции высказался о будущем Мбаппе
-
Совладелец "Спартака" покинет "Лукойл"
-
Легенда "МЮ" высказался о назначении тен Хага
-
Тен Хаг отреагировал на назначение главным тренером "МЮ"
-
"Манчестер Юнайтед" объявил о назначении тен Хага
-
Главные новости дня: 20 апреля
-
"Манчестер Юнайтед" могут покинуть 15 игроков
-
Феерия ПСЖ, победы "Монако" и "Марселя": результаты 33-го тура Лиги 1
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13