"Шахтёр" продлил контракт с 36-летним Пятовым

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"Шахтёр" продлил контракт с 36-летним Пятовым

Фото сайт "Шахтера"

"Шахтёр" на своём официальном сайте объявил о заключении нового соглашения с вратарём Андреем Пятовым.

36-летний футболист продлил контракт с клубом до июня 2023 года.

Голкипер выступает за "горняков" с 2007 года, сыграл 468 матчей и пропустил 407 голов.

Пятов выиграл с "Шахтёром" 26 трофеев за 14 сезонов.

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