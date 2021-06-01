"Шахтёр" продлил контракт с 36-летним Пятовым
Фото сайт "Шахтера"
"Шахтёр" на своём официальном сайте объявил о заключении нового соглашения с вратарём Андреем Пятовым.
36-летний футболист продлил контракт с клубом до июня 2023 года.
Голкипер выступает за "горняков" с 2007 года, сыграл 468 матчей и пропустил 407 голов.
Пятов выиграл с "Шахтёром" 26 трофеев за 14 сезонов.
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