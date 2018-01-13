"Шахтёр" продлил контракт с Фредом

Бразильский полузащитник "Шахтёра" Фред заявил о подписании нового контракта со своим клубом.

"Контакта с Гвардиолой не было. Мой агент ничего мне не говорил, но я спокоен. Я подписал новый контракт с "Шахтёром" на пять лет. Я всем доволен и хочу продолжать играть в Лиге Чемпионов" - цитирует 24-летнего футболиста Globo.

Стоит отметить, что "Шахтёр" эту информацию официально пока не подтвердил.

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